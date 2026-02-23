Adulto mayor muere tras ser atropellado en la avenida Obregón

Un adulto mayor fue atropellado por el conductor de un vehículo de alquiler cuando intentó cruzar la avenida Álvaro Obregón a la altura de la plaza pública busto a Colosio en horas de la noche momentos después murió en el Hospital IMSS Bienestar en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 20:10 horas elementos de tránsito comisionados a la unidad de Auto Transportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la avenida Álvaro Obregón a la altura del busto a Colosio, donde reportaban una persona atropellada.
Una vez en el lugar observaron un vehículo con logos de taxi marca Nissan Sentra año 2006 de color blanco con franjas guindas y metros más adelante a una persona del sexo masculino con discapacidad de aproximadamente 65 años de edad, el cual se encontraba lesionado del cuerpo tendido sobre su propia sangre.
Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado al hospital IMSS Bienestar, procediendo a entrevistarse con Ramón de 61 años, quien manifestó ser el chofer de la unidad de alquiler y que momentos antes al ir circulando por dicha avenida, no se percató de la presencia del peatón quien realizaba un cruce por un sector donde no hay paso peatonal.
Por tal motivo no pudo evitar impactarlo con su parte frontal a dicha persona, haciendo mención que no es su deseo interponer denuncia alguna ya que la responsabilidad es del peatón por cruzar por un área no destinada.
Posteriormente fue trasladado al hospital donde fue diagnosticado con lesiones que no pone en riesgo su vida, sin embargo, horas después se confirmó la muerte del lesionado quien fue identificado como Arturo López Topete, y que se trataba de una persona en condición de calle.
Por este motivo, se solicita el apoyo de la comunidad del estado de Sonora, en especial de Ciudad Obregón, para intentar localizar a sus familiares.
Para cualquier información que pueda ayudar a dar con sus seres queridos, pueden comunicarse al teléfono 631 167 8648, el cual pertenece a la agrupación Compassion Home, que está apoyando en este caso.