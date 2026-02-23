Arte sin edad: taller de IMFOCULTA rompe estigmas en Nogales

El Museo de Arte de la Ciudad de Nogales abrió sus puertas a la muestra del taller de artes plásticas de IMFOCULTA, donde alumnos demostraron que la creatividad florece en cualquier etapa de la vida

