Conductora embriagada causa choque sin víctimas en puente del periférico Oriente

Una mujer que conducía en estado de ebriedad y protagonizó un choque por alcance en el puente del periférico Oriente a la altura de la colonia Lomas de Anza fue detenida por la policía en Nogales, Sonora.
Este hecho fue documentado alrededor de las 02:16 horas cuando se informó a las autoridades sobre el choque en el periférico Oriente y Puente Lomas de Anza.
Al lugar acudieron elementos de tránsito donde observaron un vehículo sedan de la marca Nissan Altima modelo 2008 de color gris y un vehículo sedan de la marca Ford Figo año 2019 de color rojo los cuales presentaban daños por impacto en las partes frontales izquierda.
El de nombre Axel de 24 años, les manifestó que al encontrarse conduciendo sobre el puente cuando la conductora del sedán de la marca Nissan le invade su carril impactándose contra su vehículo.
Ante lo sucedido procedieron a abordar a la de nombre Yaret M. "N" de 24 años de edad, a quien al estarle leyendo sus derechos como persona detenida se percatan que despedía un fuerte aliento alcohólico.
Por tal motivo la conductora fue trasladada ante el médico de guardia quien la dictaminó en primer grado de ebriedad, por lo que fue puesta a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y su vehículo remolcado a los patios del corralón del C5, en el accidente no se presentaron personas lesionadas.