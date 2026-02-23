Conductora embriagada causa choque sin víctimas en puente del periférico Oriente

Una mujer de 24 años fue puesta a disposición del Centro de Atención Temprana luego de impactar su vehículo contra otro automóvil en el periférico Oriente; no se reportaron personas lesionadas

