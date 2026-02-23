Diócesis de Nogales oficializa cambios de párrocos en Santa Cruz y Nogales

La Diócesis de Nogales ha comenzado a materializar la serie de reasignaciones sacerdotales anunciadas a principios de año, con la reciente instalación de nuevos párrocos en las comunidades de Santa Cruz y Nogales, en ceremonias presididas por el obispo monseñor José Luis Cerra Luna.
En días recientes, el Presbítero Martín Rojas fue instalado oficialmente como el nuevo párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el municipio de Santa Cruz. De igual manera, el Padre Pablo de la Torre Salcido tomó posesión como el nuevo párroco de la comunidad de Cristo Rey en la ciudad de Nogales.
Ambos sacerdotes recibieron su nueva encomienda pastoral directamente de manos de monseñor José Luis Cerra Luna, al precisar la Diócesis de Nogales que estos movimientos eclesiásticos obedecen al comunicado oficial emitido el pasado 26 de enero de 2026, dirigido a toda la comunidad diocesana.
En dicho documento, se detallaron las rotaciones donde el Presbítero Pablo de la Torre Salcido entregó la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Cruz y se traslada como párroco a la Parroquia de Cristo Rey de Nogales.
El Presbítero Martín Rojas Zepeda deja el oficio de Vicario Parroquial de la Parroquia de Sagrado Corazón de Nacozari de García y asume como Párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Cruz; el Presbítero Francisco Salcido Contreras deja el cargo de Párroco de Cristo Rey de Nogales, pero permanece en la misma comunidad como Sacerdote Adjunto.
Como parte de estos ajustes, el Presbítero Martín Rodrigo García deja el oficio de Vicario Parroquial de Cristo Rey en Nogales y se traslada como Vicario Parroquial a la Parroquia del Señor de la Misericordia, también en Nogales.
Ante estos cambios, Don José Luis Cerra Luna, dirigió un mensaje a los fieles, con el agradecimiento a la apertura de las parroquias a su disponibilidad y su preocupación pastoral por el bien de la Diócesis de las parroquias; asimismo, reconoció la madurez y comprensión de las comunidades.
Expuso que, con estas decisiones, que reflejan madurez y amor a la Iglesia, se confía en que las nuevas encomiendas de estos presbíteros contribuirán al crecimiento espiritual y pastoral de las comunidades en el norte de Sonora.