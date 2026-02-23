Estudiantes de CECyTE Nogales I ganan Premio Estatal de la Juventud por proyecto ambiental

Con un proyecto enfocado en la sustentabilidad y la concientización ecológica, seis estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora en Nogales I fueron galardonados con el Premio Estatal de la Juventud.
El equipo, conformado por Yadel Mariana Moreno Bray, Monserrat Barrón Gutiérrez, Samantha Rocío Rubalcaba Betancourt, Siria Jazmín Ruiz Alvarado, Vanessa Veliz Serrano y Aran Ramón Cruz Mazón, demostró que el esfuerzo y la colaboración comunitaria pueden generar un impacto real en el medio ambiente; el proyecto se denomina “Gestión Ambiental”.
Creo que es algo muy importante para nosotros y nuestro futuro, o sea, haber llegado con nuestros proyectos que estuvimos desde muy temprano en la mañana trabajando duro, gastando nuestro dinero, gastando nuestros recursos, gastando nuestro tiempo, tanto en la escuela y en el proyecto de gestión ambiental, manifestó Samantha Rocío, al precisar que el esfuerzo rindió frutos.
Gestión Ambiental es un proyecto colaborativo entre estudiantes y la comunidad escolar, en el que participaban alumnos y maestros, así como padres de familia, de ahí la importancia que califican para gestionar y fortalecer la comunidad ambiental y llegar a ser más renovables en un futuro.
Aquí se hicieron diferentes actividades de gestión, fomentar pláticas del cuidado ambiental, utilizar tecnologías como realidad virtual para exponer sobre los ecosistemas, y diferentes proyectos como huertos escolares, videos sobre el cuidado de las abejas, la captación del agua pluvial, informó Siria Jazmín.
Es muchísima pasión y efectivamente es un trabajo extra, es dar un poquito más como docentes y esto no nada más es un triunfo de los jóvenes, es un triunfo de todos sus profesores. Todos llevan una formación desde primer semestre y todos los profesores de CECyTE Nogales hemos estado al frente en algún momento, y este triunfo nos representa también a nosotros, comentó la maestra.
Siento que como jóvenes tenemos que dar más para nuestro futuro, porque siento que ya se ha hecho demasiado daño a este planeta y merecemos vivir en un futuro mejor, con buena calidad de aire, o calidad de agua, y pues que las personas en el futuro puedan vivir bien, expuso Siria Jazmín.
Que pueden hacerlo, que si ellos se esfuerzan pueden lograrlo, pueden avanzar, pueden empezar cada paso y seguirlo, ellos pueden lograrlo y pueden incluso ganar; y si no, de todas maneras, el esfuerzo también cuenta, añadió Samantha Rocío.