Incendio consume carpintería en la colonia Del Valle durante la madrugada

Un domicilio habilitado como carpintería ubicada en la colonia Del Valle fue destruido completamente por el fuego durante un incendio registrado en horas de la madrugada en Nogales, Sonora
De acuerdo con los datos oficiales se dio a conocer que minutos después de las 01:00 horas se reportó al 911 sobre el conato de incendio en un domicilio de la calle Tepache casi esquina con Guadalajara de dicho sector.
Agentes de la policía municipal y efectivos del cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez acudieron al lugar e iniciaron con los trabajos para sofocar las llamas, logrando contener el siniestro antes de que afectara otras viviendas.
De acuerdo con la información disponible, el siniestro también provocó daños parciales en un vehículo que se encontraba en el sitio.
Los Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar y sofocar el incendio donde afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que los ocupantes de la vivienda lograron salir a tiempo.
El propietario de nombre Ricardo de 66 años manifestó que momentos antes fue alertado vía llamada telefónica sobre que el taller de carpintería de su propiedad se encontraba en llamas, por lo que al acudir de inmediato se percató de que ya se había consumido por el fuego.
Hizo mención que en el lugar su cuñado tenía un cuarto de madera el cual también fue consumido por las llamas, Se presume que el fuego pudo haber iniciado debido a un corto circuito según el propietario del inmueble.