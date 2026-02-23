Incendio consume carpintería en la colonia Del Valle durante la madrugada

Elementos del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez sofocaron el siniestro registrado en un domicilio de la calle Tepache; no hubo personas lesionadas, pero el inmueble fue pérdida total

