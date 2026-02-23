INE urge a recoger credenciales tramitadas en 2024 antes del 28 de febrero

El Instituto Nacional Electoral advirtió que 212 micas permanecen sin reclamar en el Distrito 02 de Sonora y serán destruidas si no se recogen en los Módulos de Atención Ciudadana antes de la fecha límite

23/02/2026
Nogales