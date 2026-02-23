INE urge a recoger credenciales tramitadas en 2024 antes del 28 de febrero

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía que tramitó su credencial para votar durante el año 2024 y que aún no ha acudido por ella, ya que esta es la última semana para recogerla antes de que sea destruida.
Alexandro Tapia Félix, vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores del 02 Distrito Electoral, extendió la invitación a los habitantes de los 11 municipios del norte de Sonora que conforman esta demarcación, al precisar que en esta circunscripción restan 212 por recoger.
El funcionario electoral exhortó a las y los ciudadanos a acudir a la brevedad a los Módulos de Atención Ciudadana, al hacer especial énfasis en las nuevas instalaciones de la cabecera distrital en Nogales, ubicadas en avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Municipal, muy cerca al norte de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con la información oficial, el próximo 28 de febrero es la fecha límite inamovible para obtener el documento y aquellas identificaciones que no sean reclamadas hasta ese día serán retiradas de los módulos y posteriormente destruidas, tal como lo marca la normatividad vigente.
Recordó que la credencial para votar no solo es indispensable para ejercer el derecho al sufragio en los procesos electorales, sino que también es el principal documento de identificación oficial en el país, de ahí que, quienes pierdan esta oportunidad de recoger su documento se verán obligados a iniciar su trámite nuevamente desde cero.
Para recoger la mica, únicamente deben presentarse con el comprobante de su trámite, sin embargo, el Instituto aclaró que, si el titular extravió dicho comprobante, aún puede recoger su credencial, ya que la entrega puede validarse mediante el reconocimiento de su huella dactilar.