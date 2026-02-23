Mayka celebra sus 16 años con carrera en la naturaleza en Cíbuta

La joven nogalense rompió con la tradición al organizar una “Run Party Sweet 16th” en la Finca San Miguel, reuniendo a familia y clubes de atletismo en una jornada deportiva que incluyó el cruce del Río Bambuto

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/02/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 23/02/2026 04:35 PM.