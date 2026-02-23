Mayka celebra sus 16 años con carrera en la naturaleza en Cíbuta

Al dejar de lado los tradicionales vestidos de gala y los salones de eventos, la joven Mayka Rubí Viridiana Rojo Ramírez decidió romper el molde y celebrar su decimosexto cumpleaños de una manera fabulosamente atípica con una carrera pedestre en medio de la naturaleza.
Bajo el concepto de “Run Party Sweet 16th”, las inmediaciones de la Finca San Miguel, en la comunidad rural de Cíbuta, se convirtieron en el escenario perfecto, para reunir a dos pilares fundamentales en la vida de la festejada: su familia consanguínea y su familia del running.
El evento contó con la entusiasta participación del grupo “Altruistamente Locos” y clubes de atletismo local, quienes desde muy temprano acudieron al llamado para sortear una ruta que incluyó cruzar el Río Bambuto, un obstáculo que los asistentes tomaron con excelente actitud y emoción.
Para los padres de Mayka, Carmina Gisela Ramírez Bojórquez y Mario Azael Rojo Villegas, esta celebración representó mucho más que un cumpleaños. Carmina destacó que el deporte se ha convertido en una herramienta invaluable para su hija, ayudándola a canalizar la ansiedad propia de la juventud hacia una actividad saludable y diferente.
Por su parte, Mario relató cómo surgió la idea: tras un festejo más sencillo de otro compañero corredor, Mayka tomó la iniciativa y decidió ser la “rompehielos”, al pedir explícitamente una fiesta en ese lugar y con esa dinámica deportiva.
La celebración concluyó con un merecido desayuno de convivencia, que coronó una mañana donde el sudor, la naturaleza y la amistad fueron los verdaderos protagonistas de estos dulces y originales 16.