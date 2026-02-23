De migrante a emprendedora: salvadoreña inicia nueva vida en Nogales

Tras no lograr cruzar a Estados Unidos por el cierre de opciones en la aplicación CBP One, Jessica Minero decidió establecerse en la frontera y abrir un puesto de pupusas cerca de Iniciativa Kino, convirtiendo la adversidad en oportunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/02/2026 10:56 AM.
En Nogales y editada el 23/02/2026 11:32 AM.