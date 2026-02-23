Panteras Rosas desafían el frío con carrera por la conciencia ciudadana

...

Pese a temperaturas de 2 grados Celsius, el colectivo Panteras Rosas reunió a decenas de nogalenses en la carrera “Todos Unidos por un Nogales con Conciencia”, con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte de Nogales y IMFOCULTA

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/02/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 23/02/2026 11:57 AM.