Panteras Rosas desafían el frío con carrera por la conciencia ciudadana

A pesar de las bajas temperaturas que alcanzaron 2 Celsius, el grupo de activistas Panteras Rosas llevaron a cabo la carrera “Todos Unidos por un Nogales con Conciencia”, donde lograron convocar a un número importante de ciudadanos que se activaron físicamente para promover valores y principios de comunidad.
Las integrantes de la agrupación Miriam Díaz, Alicia Ramírez, Cecilia Loya, Adriana Bio y Brenda Ibarra, se dijeron satisfechas por la respuesta, con el firme objetivo de llevar un mensaje de unidad y conciencia ciudadana a través del deporte, superando el frio con actividad física.
Esta carrera lleva el nombre de todos unidos por un Nogales con conciencia, ¿verdad? Y creo que más que un nombre de una carrera lleva un mensaje, ¿verdad? Lleva un mensaje, un mensaje de de principios, de valores que creo que si nos debemos de seguir manteniendo como como ciudadanía, indicó Díaz.
Adelantaron ya preparan nuevas acciones enfocadas en el empoderamiento femenino, incluyendo una escalada al cerro de La Pirinola, y una serie de actividades para el próximo 8 de marzo, con cuestiones de apoyo y acompañamiento para las mujeres que se encuentran en el Cereso Femenil.
Vienen muchas cosas, vienen otros programas. Por ahí los invitamos también. Ahí tenemos próximamente una escalada a la Pirinola. (2:18) 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ahí vamos y tratamos de apapachar también a las chicas del Cereso femenino. Esto es una agrupación de mujeres y por lo tanto nos sentimos con la empatía de apoyar todas las agrupaciones que son de mujeres, mencionó.