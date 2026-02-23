“Sabarriendo” transforma Lomas del Sol con limpieza y rehabilitación de espacios

Un esfuerzo permanente para transformar el entorno de diversos sectores de la ciudad mediante la limpieza integral y rehabilitación de espacios públicos se llevó a cabo en la edición 42 del programa “Sabarriendo” que se realizó en la colonia Lomas del Sol, por parte de la dirección de Imagen Urbana y diferentes dependencias del Ayuntamiento de Nogales.
Ramon Zambrano, titular de esta dependencia explicó que las labores en Lomas del Sol no se limitaron al retiro de cacharro, sino que incluyeron limpieza de calles y la recuperación de parques, además de que el personal instaló nuevos juegos y dio tratamiento con pintura a los espacios públicos.
Estamos trabajando en la parte de Lomas del Sol, que ya no solamente es descacharre, es de limpieza de las calles, es la reparación de los parques y de una vez pues mejorar la imagen con un poco de pintura, instalando un poquito más de juegos, en los próximos días se van a unir otras dependencias pues para dejar una mejora total en lo que es en la colonia, como lo acabas de ver, pues hemos, lo acabas de decir, hemos tenido muy buena comunicación, hemos trabajado en conjunto con toda la ciudadanía, en todos los programas, mencionó Zambrano.
Hay que mencionarlo, todos los trabajos que están realizando son con recursos propios, son con recursos propios del municipio, no hay contratistas, no hay unos segundos, ningunos terceros trabajando dentro de, igual estamos trabajando en la pintura de lo que es Carretera Internacional, todo el mundo lo conocemos de esa manera, pero pues es Prolongación Obregón, que también se ha hecho mucha mención, cuánto está costando, etcétera, lo mencionamos, el mismo personal de imagen urbana, propio de la dependencia, está realizando los trabajos, comentó.