“Sabarriendo” transforma Lomas del Sol con limpieza y rehabilitación de espacios

En la edición 42 del programa municipal, la Dirección de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Nogales realizó descacharre, recuperación de parques e instalación de juegos infantiles, retirando hasta 35 toneladas de residuos por jornada

