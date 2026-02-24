Abanderan a 14 escuelas en ceremonia por el Día de la Bandera

...

Autoridades municipales y militares encabezaron el acto cívico en el estadio Jesús “Jegar” García, donde estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria rindieron honores al lábaro patrio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/02/2026 02:01 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 02:04 PM.