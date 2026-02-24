Abanderan a 14 escuelas en ceremonia por el Día de la Bandera

En el marco de la conmoración del Día de la Bandera, el estadio Jesús “Jegar” García, sirvió como en escenario para el abanderamiento de 14 instituciones escolares de nivel primaria, secundaria y preparatoria, evento que reunió a autoridades gubernamentales y militares para rendir honores al lábaro patrio.
La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto al coronel de Caballería Luis Enrique Villa Rodríguez, comandante del tercer regimiento de la 45 zona militar, el cual inició con la petición por parte del alcalde de un minuto de silencio en memoria de los soldados caídos recientemente en el sur del país.
Ciudadanos directores, alumnos de las escuelas que hoy son abanderadas. Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera, que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional, si no lo hicieren así que la nación se los demande, mencionó el coronel Luis Enrique Villa.
Dentro de la ceremonia se ofreció un agradecimiento a las fuerzas armadas por su labor en reafirmar los valores cívicos, además de que se entregó un reconocimiento a la banda de guerra del Instituto Tecnológico de Nogales, por sus constantes participaciones en eventos oficiales de esta envergadura.
Cuando portan la bandera no sólo representan a su escuela, representan a sus familias, a su comunidad y todo un país que confía en ustedes. Que este día quede grabado en su memoria como un recordatorio de que el amar a la patria se demuestra con acciones, estudiando, esforzándose, respetando a los demás y trabajando por un mejor país, manifestó el Alcalde.