Avanzan gestiones para la llegada de nuevos camiones urbanos a Nogales

Con el fin de dar seguimiento y agilizar la llegada de nuevos camiones urbanos, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales mencionó las gestiones no se han detenido por parte de su oficina para resolver la falta de unidades que afecta la movilidad de los nogalenses en diversas colonias de la frontera.
El munícipe manifestó es constante la comunicación con el director del Instituto de Movilidad del Estado de Sonora, Carlos Sosa, en donde se ha confirmado ya la empresa de manera satisfactoria y en estos momentos se encuentran dando detalles finales a los temas del financiamiento necesario para adquirir estas nuevas unidades.
“Ya está en manos de la financiera, para que se ponga de acuerdo con la armadora y final de cuentas ya traer esos camiones aquí, ya la empresa está muy consolidada, ahí va, son pasitos financieros que no se pueden brincar, los concesionarios la empresa y nosotros tenemos que estar detrás de ellos para estar presionando insistiendo para que eso suceda, pero creo que estamos a un pasito muy importante”, comentó el alcalde.
La primera etapa constaría de 10 camiones que reforzarían rutas existentes y circularían por toda la ciudad, mientras se consolida el esfuerzo por otros 10 camiones, con los cuales podrían planearse rutas nuevas, de acuerdo con los estudios de movilidad ofrecidos a nivel municipal y estatal.