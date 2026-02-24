Avanzan gestiones para la llegada de nuevos camiones urbanos a Nogales

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que continúan las negociaciones financieras y con la armadora para incorporar una primera etapa de 10 unidades que reforzarán las rutas existentes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/02/2026 02:20 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 02:24 PM.