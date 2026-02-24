Carrera Lobos celebra 16 años de la Preparatoria Municipal en Nogales

En el marco del 16° aniversario de la Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias", institución perteneciente al Ayuntamiento de Nogales que encabeza el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Lobos, un evento deportivo que reunió a estudiantes, clubes de corredores y ciudadanía en general en la Plaza Miguel Hidalgo, fortaleciendo la convivencia y el espíritu deportivo.
La directora general de la Preparatoria Municipal, Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, destacó la entusiasta participación registrada durante la jornada, subrayando el compromiso de la comunidad estudiantil con este tipo de actividades.
Nos llena de orgullo ver la respuesta de las y los estudiantes, así como de los clubes de corredores y de la ciudadanía que se sumó a esta celebración. La Carrera Lobos es una muestra de que el deporte fortalece valores, fomenta la sana convivencia y refuerza el sentido de pertenencia a nuestra institución, expresó.
La jornada inició puntualmente a las 8:00 de la mañana, con el acto protocolario y el toque de salida a cargo de la Banda de Guerra del plantel. En la carrera participaron la tesorera municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, y la directora del DIF Municipal, Paulina Delgado Ríos, quienes se integraron al recorrido junto a las y los asistentes.
Finalmente, la directora del plantel informó que los festejos continuarán durante todo el mes.
Este 16° aniversario lo celebraremos con una agenda de actividades académicas, culturales y deportivas, pensadas para nuestra comunidad estudiantil y abiertas al público, como parte del compromiso educativo y formativo que tenemos como institución municipal, puntualizó.
Este 16° aniversario lo celebraremos con una agenda de actividades académicas, culturales y deportivas, pensadas para nuestra comunidad estudiantil y abiertas al público, como parte del compromiso educativo y formativo que tenemos como institución municipal, puntualizó.