Cinco lesionados tras choque por alcance en el periférico Colosio

Al menos cinco personas resultaron con lesiones cuando transitaban a bordo de un vehículo que fue impactado por alcance por otro automóvil al transitar sobre el periférico Colosio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:22 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a dicho periférico en la colonia El Greco, donde reportaban el accidente.
En el lugar observaron un vehículo tipo vagoneta de la marca Lexus Rx modelo 2008 de color verde el cual tenía daños recientes de choque por alcance, y un vehículo Volkswagen Ventó año 2018 de color dorado, el cual se encontraba proyectado contra una palmera, resultando varias personas lesionadas las cuales fueron trasladadas al Hospital del Socorro.
Sobre los hechos se informó que la conductora del sedán dijo que el vehículo tipo vagoneta la chocó por alcance impulsando su vehículo contra la palmera, resultando sus pasajeros lesionados con heridas que tardan menos de 15 días en sanar y una de ellas con más de 15 días en sanar.
Ante lo sucedido procedieron a la detención de José A. "N" de 57 años, conductor responsable quien fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y su vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.