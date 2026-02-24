Cinco lesionados tras choque por alcance en el periférico Colosio

Un impacto entre una Lexus RX y un Volkswagen Vento en la colonia El Greco dejó cinco personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital del Socorro; el conductor señalado fue detenido

El Diario de Sonora el 24/02/2026 03:44 PM.
Nogales