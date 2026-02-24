Dañan puerta de Oxxo para robar mercancía en Las Praderas

...

Sujetos desconocidos quebraron el cristal de acceso a una sucursal de Oxxo ubicada en la colonia Las Praderas; autoridades investigan el monto de lo sustraído

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/02/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 03:49 PM.