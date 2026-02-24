Dañan puerta de Oxxo para robar mercancía en Las Praderas

Empleados de una tienda Oxxo reportaron a las autoridades que fueron afectados por delincuentes quienes ocasionaron daños en la puerta para entrar y robar mercancías en Nogales, Sonora.
Este hecho fue documentado alrededor de las 02:28 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la tienda comercial Oxxo ubicada en la avenida de los Maestros de la colonia Las Praderas, donde reportaban daños a dicho.
Al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con quien dijo ser el líder de la tienda y que momentos antes fue alertada por su supervisor de que se había activado la alarma, por lo que al arribar al lugar se percató que el cristal de la puerta principal se encontraba quebrado.
Detalló que al revisar el local a simple vista notó que el área de cigarros y botellas se encontraba desacomodado, desconociendo cual sea el faltante, por lo que realizará un arqueo para verificar que se robaron, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito.