Denuncian basurero clandestino y bloqueo de cauce en Misión de Anza

Residentes del fraccionamiento Misión de Anza han alzado la voz para denunciar públicamente la creación de un basurero clandestino y la obstrucción deliberada de un cauce natural de aguas pluviales, situación que ha encendido las alarmas por el riesgo sanitario y de inundación en dicho sector de Nogales, Sonora.
El problema se concentra en el callejón ubicado entre las calles Misión San José y Misión Santa Clara, de acuerdo con las quejas y la evidencia gráfica señalada por los habitantes, el espacio que debería servir para el desfogue seguro del agua de lluvia ha sido bloqueado por una construcción irregular hecha a base de tablas de madera y llantas viejas apiladas.
Las imágenes del lugar revelan un escenario preocupante, dado que, el cauce está completamente bloqueado por neumáticos, maderas podridas, trozos de escombro, bolsas de plástico y desechos domésticos, lo cual no solo se convierte en una barrera improvisada que impide el flujo natural del agua, sino que actúa como una represa de basura.
Vecinos afectados expresan una profunda inconformidad, al señalar que esta acumulación de desperdicios ha provocado una severa proliferación de fauna nociva, al asegurar que la presencia de ratas y otros insectos ha aumentado drásticamente, a grado de invadir domicilios cercanos y convertir el callejón en un latente foco de infección que pone en riesgo la salud de las familias, especialmente de los niños.
Con un llamado urgente a las autoridades, ante el temor de que las próximas lluvias provoquen que el agua estancada y la basura inunden las viviendas aledañas, los colonos exigen la intervención inmediata de las autoridades municipales, quienes recientemente encabezaron una jornada de “Sabarriendo” en la zona, pero no tomaron en consideración la queja.
Hacen un llamado a las dependencias de Servicios Públicos, Imagen Urbana, Ecología y Protección Civil para que acudan al lugar, realicen el retiro de los escombros y sancionen a quienes resulten responsables de obstruir este paso vital para la seguridad del fraccionamiento.