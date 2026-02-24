Denuncian basurero clandestino y bloqueo de cauce en Misión de Anza

Vecinos del fraccionamiento alertaron sobre la obstrucción de un paso pluvial entre las calles Misión San José y Misión Santa Clara, donde basura y neumáticos impiden el desfogue del agua y generan riesgo sanitario

