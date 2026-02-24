Detienen a hombre por violencia familiar y amenazas a policías en San Miguel

Un residente identificado como José A. “N” fue arrestado tras agredir a su pareja y amenazar con un martillo a elementos de la Policía Municipal que acudieron a atender el reporte

