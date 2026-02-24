Detienen a hombre por violencia familiar y amenazas a policías en San Miguel

Un residente de la colonia San Miguel fue detenido por las autoridades luego de violentar a su pareja e intentar lesionar a elementos de la Policía Municipal en Nogales, Sonora.
Este hecho fue documentado alrededor de las 18:20 horas cuando agentes preventivos se trasladaron al domicilio en dicho sector donde reportaban un caso de violencia familiar.
Una vez en el lugar los agentes observaron a una pareja discutiendo, señalando el agresor que no se metieran mientras la mujer les manifestó que ella no deseaba interponer denuncia alguna, que solo deseaba retirarse del lugar.
Fue en ese momento que ingresó al domicilio para tomar sus pertenencias siendo retenida por el sujeto siendo entonces que sí solicitó ser auxiliada para poder retirarse, del lugar.
Cuando los agentes intentaron entrar el agresor tomó un martillo en sus manos con el cual amenazó a los oficiales de lesionarlos si intervenían, al no acceder a saltar la herramienta, finalmente, los agentes sometieron al señalado, de nombre José A. “N”, quien en varias ocasiones intentó golpearlos.
Por tal motivo el agresor fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito.