Dotan de sueros antiveneno para habitantes de La Arizona

...

La regidora Olga Lydia Cabrera Altamirano gestionó, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal, la entrega de antídotos contra mordeduras de víbora, araña y alacrán para atender emergencias en esta comunidad rural

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/02/2026 10:18 AM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 10:21 AM.