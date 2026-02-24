Dotan de sueros antiveneno para habitantes de La Arizona

En atención a una solicitud del comisario del poblado La Arizona, la regidora presidenta de la Comisión de Pueblos Rurales y del Migrante en el Cabildo, Olga Lydia Cabrera Altamirano, informó que se logró la donación de sueros antiveneno para atender emergencias por mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos entre las y los habitantes de esta comunidad rural.
Acudí a la buena disposición de la directora de Salud Municipal, Aline Alejandra Rodríguez López, quien de manera inmediata nos facilitó una cantidad importante de sueros contra el veneno de víboras, arañas y alacranes, señaló la edil.
De lo que se trata es de que las y los habitantes cuenten con el suero a la mano para que pueda ser suministrado en caso de mordedura o picadura de un animal ponzoñoso y evitar complicaciones de salud durante el traslado a un hospital, explicó.