Incendio en Misión de Anza deja a familia sin hogar y pierde a sus mascotas

...

Un presunto corto circuito consumió la vivienda de Luis Fabián en la colonia Misión de Anza; pese a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Nogales, el inmueble quedó devastado y la familia solicita apoyo ciudadano

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/02/2026 01:03 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 01:14 PM.