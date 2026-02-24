Incendio en Misión de Anza deja a familia sin hogar y pierde a sus mascotas

Un incendio consumió el patrimonio y la tranquilidad de una familia nogalense en el sector Misión de Anza, en lo que aparentemente inició como un corto circuito en la conexión de un televisor, terminó arrebatándole a la familia de Luis Fabián sus pertenencias, su hogar y, trágicamente, la vida de sus tres mascotas.
Los hechos se registraron la tarde del lunes 23 de febrero en la calle Misión San José número 21-B, y de acuerdo con el testimonio del propietario, él no se encontraba en el domicilio cuando iniciaron las llamas, al llegar, vecinos del sector ya se encontraban en lucha valiente para sofocar el fuego, hasta que arribaron los Bomberos de Nogales.
En un acto de desesperación y amor por sus animales, Don Luis Fabián ingresó a la vivienda envuelta en una densa nube de humo tóxico para intentar salvar a sus tres perritos.
Entré a rescatar a mis perritos, pero ya estaban muertos, no me quería salir, la policía me tuvo que sacar porque estaba tragando mucho humo, relató con evidente tristeza tras haber sepultado a sus compañeros durante la mañana del martes.
Al precisar que Nogales siempre se ha caracterizado por ser una comunidad empática y de gran corazón ante la desgracia ajena, los vecinos ya han comenzado a apoyar con algunas cobijas y despensas, pero las necesidades son apremiantes.
La familia requiere urgentemente ropa y calzado para un adolescente de 13 años y dos adultos, hombre y mujer de tallas medianas, despensa y artículos de limpieza e higiene personal, así como muebles básicos como colchones, bases de cama, cobijas y electrodomésticos como estufa, refrigerador, entre otros.
Quienes deseen sumar en su apoyo pueden acudir directamente al domicilio afectado, ubicado en la calle San José número 21-B, al fondo hasta la glorieta, a mano derecha, en el sector Misión de Anza, al precisar que toda ayuda, por más pequeña que parezca, es invaluable en estos momentos de necesidad.