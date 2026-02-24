Incidentes ferroviarios en frontera de Nogales causan heridos, sin pérdidas de vida

El Ayuntamiento informó que, tras percances registrados desde diciembre —incluido un descarrilamiento cerca de la garita Dennis DeConcini Port of Entry—, se solicitó a Ferromex reforzar medidas preventivas para evitar riesgos a la población

