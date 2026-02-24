Incidentes ferroviarios en frontera de Nogales causan heridos, sin pérdidas de vida

Por lo menos tres incidentes del pasado 28 de diciembre a la fecha se han registrado en la frontera de Nogales con relación al paso del ferrocarril en la ciudad, los cuales, si bien no han resultado en la pérdida de vidas, sí han dejado múltiples heridos y el potencial de convertirse en accidentes de gran escala, situación por la cual el Ayuntamiento de Nogales ha escalado el tema a las autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con el secretario de la comuna, Hipólito Sedano Ruiz.
El primero de estos casos se registró en la noche del 28 de diciembre, cuando las autoridades recibieron el llamado por parte de los ciudadanos de un vagón que, tras un error humano, avanzó sin control de sur a norte de la frontera a una velocidad considerable, donde afortunadamente y gracias a la actuación del mismo personal de Ferromex se logró descarrilar a escasos metros de la garita Dennis DeConcini, con una carga de alrededor de 120 toneladas de chícharos deshidratados.
Días después, el 4 de enero de este 2026, se reportó el descarrilamiento de 13 vagones de un tren de carga en la zona de Agua Zarca, a la altura del kilómetro 21, lo que obligó la movilización de los cuerpos de emergencia; el convoy, de acuerdo con los informes, se encontraba con algunas góndolas llenas de jarabe de maíz, mientras que otras se encontraban vacías, sin afectaciones mayores ni personas heridas en el lugar.
De la misma forma, este 20 de febrero por la noche, dos locomotoras, una de las cuales transportaba alrededor de 106 vagones, sufrieron un impacto frontal, ya que una de estas realizaba maniobras, a la altura del kilómetro 22, con un saldo de cuatro personas lesionadas de gravedad, quienes tuvieron que ser trasladadas a un hospital local y de las cuales la empresa ferroviaria no ha informado su estado actualizado, lo que ocasionó una suspensión del tráfico ferroviario mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza del sitio.
Sobre estos "errores humanos" y otros motivos que han ocasionado este tipo de incidentes, el secretario Sedano indicó que cada uno de los asuntos ha sido notificado ante las instancias correspondientes, con la intención de que la empresa ferroviaria fortalezca sus medidas preventivas y, en casos especiales, correctivas de sus operaciones en la frontera, con la principal intención de que la población no sufra algún daño colateral por estos hechos.
Sabemos que a nivel federal se está exigiendo el hecho de tomar las acciones preventivas, las correcciones inclusive de cualquier repercusión que haya habido en algún espacio público o en algún espacio de confinamiento de vías, para recuperar la seguridad que se requiere. Como es el caso del parador que está muy cerca de la línea, que está siendo ya concluida la obra de reparación de esa área. Y estamos exigiéndole a la empresa a nivel federal, y por supuesto a los seguimientos con la federación, para que se cumplan con los protocolos de seguridad necesarios, para evitar que esto que ha ocurrido en estas últimas semanas, siga ocurriendo de manera tan recurrente como nos ha sucedido, declaró Sedano Ruiz.