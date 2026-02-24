Index Nogales refuerza su liderazgo en reunión nacional en Texas

De cara a los desafíos económicos y logísticos que proyecta el 2026 para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX), la Asociación de Maquiladoras de Sonora, Index Nogales, reafirma su peso estratégico tanto a nivel nacional como internacional.
Del 18 al 20 de febrero, la ciudad de McAllen, Texas, fue sede de la Reunión Mensual del Consejo Directivo de Index Nacional, un encuentro clave donde Joshua Rubin, miembro del Consejo Directivo de Index Nogales, acudió en representación de la membresía local. Su participación subraya el compromiso de la frontera sonorense por mantenerse al frente de la toma de decisiones que definirán el rumbo del sector manufacturero durante este año.
Se contó con la presencia de Humberto Martínez Cantú, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index Nacional, para el periodo 2024-2025, siendo ratificado en abril de 2025; quien lidera la representación de la industria IMMEX, enfocado en el fortalecimiento del comercio exterior, la inversión extranjera y el Nearshoring.
Durante las mesas de trabajo binacionales, los líderes industriales analizaron las dinámicas actuales que impactan a la manufactura de exportación, entre los temas prioritarios destacaron las nuevas oportunidades de desarrollo en la región Texas-Río Sur, las perspectivas de comercio exterior y la disponibilidad de propiedades industriales, un factor determinante para la atracción de nuevas inversiones y el fenómeno del Nearshoring.
Asimismo, se evaluaron los avances del Comité Ejecutivo y se realizó un profundo análisis del entorno económico actual con base en los datos del reporte Index USA, información vital para anticipar los movimientos del mercado estadounidense, principal socio comercial de la región.
La presencia de Index Nogales en este tipo de foros de alto nivel no solo fortalece la coordinación nacional y el intercambio de mejores prácticas, sino que es fundamental para trazar las estrategias que impulsarán la competitividad, la innovación y el crecimiento de las empresas asentadas en la región.
A través de la activa participación y visión de Joshua Rubin, Index Nogales logra proyectar las necesidades y fortalezas de la industria local, al asegurar que esta frontera mantenga una voz influyente y un lugar privilegiado en la agenda industrial de México y Estados Unidos.