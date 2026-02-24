Index Nogales refuerza su liderazgo en reunión nacional en Texas

...

La Index Nogales participó en el Consejo Directivo de Index Nacional en McAllen, donde se analizaron retos del sector IMMEX, nearshoring y comercio exterior rumbo a 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/02/2026 12:37 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 01:03 PM.