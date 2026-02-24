Integran 13 proyectos de Nogales al Plan Estatal de Desarrollo

Una productiva participación, en las mesas de trabajo para la consolidación del Plan del Desarrollo Estatal promovido por el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, confirmó haber tenido el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, en donde compartió se gestionó el integrar proyectos importantes de infraestructura para la frontera.
Las gestiones de acuerdo con el alcalde no solo fueron escuchadas, sino que pudiera decirse quedaron formalmente integradas en el presupuesto del estado, con metas en el tema hídrico y de infraestructura vial, entre otros de servicios públicos.
Bueno, antes de eso hicimos mesas de trabajo. Yo tuve la oportunidad de estar con el gobernador y con su gabinete ahí, viendo los programas de desarrollo para Nogales, continuar con lo que es infraestructura social, la infraestructura hídrica, la infraestructura educativa, deportiva. Y es donde ahí se consolidan algunos proyectos como los que ya le he mencionado. Tenemos cerca de trece proyectos y tienen que ver mucho con el estado, sobre todo en lo que es la aportación del recurso económico y también el recurso que nosotros aportamos, mencionó el alcalde.
Yo en días pasados estuve con el secretario de Hacienda haciendo antesala antes de que este programa de Desarrollo Estatal se consolidara como fue el día de ayer. De tal manera, pues que tuve oportunidad de presentárselos al secretario de Hacienda y a otros secretarios para que fueran plasmados, quedaran asentados y quedaran dentro del presupuesto, indicó.