Jazz binacional celebra una década de unión artística en Nogales

La ciudad de Nogales se convirtió en el escenario para celebrar una década de amistad y colaboración artística entre Arizona y Sonora, con una clínica y excelente concierto protagonizado por la Scottsdale Crossing the Border Jazz Band, con el apoyo directo del Ayuntamiento de Nogales a través del IMFOCULTA y el Consulado General de Estados Unidos en Nogales, Sonora.
El evento que tuvo como sede el teatro Rosalba Romero de IMFOCULTA, reunió a las autoridades de ambos lados de la frontera, encabezados por la cónsul Michelle Ward y el director de la dependencia de cultura Nadir Altair Del Cid, quienes resaltaron el poder transformador del arte para unir naciones y romper cualquier barrera.
La Scottsdale Crossing the Border Jazz Band representa mucho más que una agrupación musical, representa una visión, la de entender la frontera no como un límite, sino como un punto de convergencia. Gracias a cada uno de sus integrantes por traer a Nogales esta formación histórica en su décimo aniversario, comentó el director del IMFOCULTA.
Por su parte la cónsul Ward, indicó esta presentación, forma parte de las celebraciones de “Freedom 250” de cara al próximo aniversario 250 de la independencia de los Estados Unidos y agradeció a todos los que hicieron posible esta clínica y presentación, además de que consideró no hay mejor vehículo cultural que el Jazz como un encuentro de creatividad y cooperación.
El jazz no es solamente un vehículo de expresión artística, es también un medio de diplomacia cultural. A través de sus ritmos y melodías, el jazz ha promovido el entendimiento y la amistad entre diversas comunidades y países. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un amor común por la música y la expresión, manifestó la Cónsul.