Oomapas reporta hasta 94% de efectividad en drenaje y 72% en fugas

Durante la sesión número 613 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Leonardo Sandoval Mendoza, informó avances relevantes en la atención de fugas, el saneamiento y la distribución de agua potable, con efectividades de hasta 94% en drenaje y 72% en fugas, resultado del trabajo técnico y operativo del organismo.
En materia de agua potable, se realizaron 223 acciones correctivas para la reparación de fugas; 66 se concluyeron en la última semana y 82 permanecen pendientes, lo que representa una efectividad del 72% en la atención de reportes en Nogales, Sonora.
Respecto al sistema de drenaje, se implementaron 229 soluciones, de las cuales 51 se ejecutaron en los últimos siete días, alcanzando una eficiencia del 94%, reflejo del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria.
En cuanto a la distribución de agua mediante camiones cisterna, se ha atendido a 2,154 familias, con 311 pendientes de abastecer durante la presente semana, equivalente a una efectividad del 88%, priorizando zonas con mayor necesidad.
Los resultados presentados consolidan una gestión técnica, transparente y responsable orientada a mejorar de forma continua los servicios de agua y drenaje, fortaleciendo el bienestar de las familias nogalenses y sentando bases para un desarrollo sostenible en la ciudad.