Policías repelen agresión armada en Ímuris; aseguran armas y granada

Elementos municipales y de la Policía Estatal fueron atacados a balazos en el área del río Bambuto; tras controlar la situación, aseguraron una camioneta con armamento de alto calibre y una granada, la cual fue detonada por la Secretaría de la Defensa Nacional

