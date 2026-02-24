Policías repelen agresión armada en Ímuris; aseguran armas y granada

En atención a un llamado por la privación ilegal de la libertad de una persona agentes de la Policía Municipal de Ímuris y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública fueron recibidos a balazos por lo que repelieron la agresión y aseguraron un vehículo, armas y una granada.
Estos hechos se documentaron alrededor de las 14:00 horas de ayer luego de que se reportara a través de 911 el llamado de emergencia donde además se reportaron detonaciones de armas de fuego en el área del río Bambuto, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en código rojo.
Fueron Policías municipales quienes acudieron al sitio donde al llegar fueron atacados a balazos por sujetos armados, por lo que repelieron la agresión y lograron controlar la situación, sin que se reportaran personas heridas.
Durante el operativo se aseguró una camioneta Jeep Cherokee color rojo donde se localizó armamento de alto calibre abandonado, así como una granada
El día de ayer trascendió que dichas autoridades lograron el arresto de al menos una persona, pero hasta el momento no se ha emitido ninguna información oficial al respecto.
Fue el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaron la detonación controlada de la granada, debido a que este tipo de artefactos no puede ser trasladado fue necesario detener momentáneamente el tráfico en la zona para dicha acción.
Se informó que en el área había visitantes, quienes tuvieron que resguardarse ante la situación. Finalmente, la zona fue asegurada y la situación quedó bajo control. Se sigue en espera de la información oficial.