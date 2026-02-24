Presentan exposición transfronteriza sobre la vida cotidiana en Ambos Nogales

El Museo de la Pimería Alta y el Archivo Histórico Municipal inaugurarán una muestra híbrida —presencial y en línea— con más de 3 mil imágenes digitalizadas que retratan la memoria compartida de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/02/2026 12:32 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 12:37 PM.