Presentan exposición transfronteriza sobre la vida cotidiana en Ambos Nogales

Un vistazo a lo que era la vida cotidiana de los habitantes de Ambos Nogales en el pasado, con el impulso del Archivo Histórico y el Museo de la Pimería Alta, se presentará el jueves 26 de febrero a las 17:00 horas en la Cineteca de la frontera; sin embargo, el grueso de la exposición se realizará en línea por medio de la página del museo de Nogales, Arizona.
En conferencia de prensa, el director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir Altair Del Cid, junto a la coordinadora del archivo general del Ayuntamiento, Liliana Toledo, y el encargado del archivo histórico, Jonathan Verdugo, anunciaron que esta colaboración tiene como principal intención presentar por medio de documentos, fotografías e incluso correspondencia personal cómo vivían, se comunicaban y entretenían los nogalenses de antaño.
Nos reúne una presentación profundamente significativa a la inauguración de la exposición La Vida Cotidiana en Ambos Nogales, una mirada transfronteriza, un esfuerzo conjunto entre el archivo histórico municipal y el Museo de la Pimería Alta de Nogales, Arizona, que siempre están prestos a colaborar, que nos invita a reconocernos como una comunidad con historia compartida, identidad común y vocación de diálogo binacional, mencionó Del Cid.
Suena muy simple, es un paso muy grande en la gestión archivística, en el conocimiento, la difusión de la memoria, del patrimonio, porque hace accesibles los documentos que antes solo eran accesibles para quienes podían viajar a la frontera. En este caso se digitalizaron; también hay un volumen de aproximadamente 3,000 imágenes digitalizadas que están completamente disponibles en línea, comentó Toledo.
Me gustaría invitarlos para que vengan a conocer la riqueza documental que contienen estos dos acervos, sobre todo esta documentación que, como bien decía Liliana, es poco conocida. Siempre se han enfocado las temáticas en los grandes eventos, grandes acontecimientos, y toda esta información es también de suma importancia para conocer el desarrollo histórico de la sociedad, mencionó Verdugo.
Me gustaría invitarlos para que vengan a conocer la riqueza documental que contienen estos dos acervos, sobre todo esta documentación que, como bien decía Liliana, es poco conocida. Siempre se han enfocado las temáticas en los grandes eventos, grandes acontecimientos, y toda esta información es también de suma importancia para conocer el desarrollo histórico de la sociedad, mencionó Verdugo.
El evento inaugural contará con una conferencia en vivo de la directora del Archivo Histórico de Sonora, Amparo Reyes Gutiérrez, con información y referencias extraídas directamente de la vida de los Ambos Nogales, así como su importancia para el desarrollo de las comunidades de nuestro estado.