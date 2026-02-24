Refuerzan vigilancia en Nogales tras recientes incidentes

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que la Mesa de Seguridad acordó intensificar la presencia policial en distintos sectores para prevenir nuevos hechos y mantener la tranquilidad en la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/02/2026 02:05 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 02:12 PM.