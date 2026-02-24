Refuerzan vigilancia en Nogales tras recientes incidentes

Tras los incidentes registrados en días recientes, las autoridades locales han determinado intensificar las labores de vigilancia en diversos sectores de Nogales, Sonora, con el objetivo de fortalecer la presencia de las corporaciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de la población de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
El mandatario informó que es un tema que la Mesa de Seguridad ha monitoreado de manera constante y aseguró que hasta el momento no se han reportado nuevas eventualidades, por lo que las condiciones de la ciudad se reportan con tranquilidad y sin novedad.
No, fíjese este que con los acontecimientos que pasaron en días pasados se refuerza nada más la seguridad, la Mesa de Seguridad sesionamos en el sentido de tener más prevención y estar más atento por si hubiera un hecho como el que mencionas, atenderlo de inmediato y prevenir a la ciudad de cualquier hecho que se pudiera presentar, declaró el alcalde.