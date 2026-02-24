Seis lesionados en serie de choques registrados en Nogales

Los conductores de tres vehículos se vieron involucrados en diferentes choques suscitados sobre calles y avenida de esta frontera, con resultado de pérdidas materiales de consideración y al menos seis personas lesionadas.
Las autoridades de tránsito municipal exhortan a los conductores a extremar precauciones al conducir y evitar ser parte de las estadísticas.
Entre los hechos más recientes está el caso de la conductora de un vehículo de alquiler que alrededor de las 12:50 horas se impactó por alcance contra una vagoneta Audi que hacia alto en el semáforo del periférico Colosio a la altura de la calle Alejandría del sector El Greco.
La taxista tuvo que ser auxiliada por socorristas quienes la trasladaron al hospital IMSS Bienestar donde quedó internada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Otro hecho fue documentado en horas de la mañana cuando dos vehículos protagonizaron un choque volcamiento sobre el bulevar Monarca donde una vagoneta de color dorado fue impactada por un pick up de color rojo provocando el volcamiento del primer auto.
En este accidente se informó que al menos una persona resultó con lesiones. Cabe mencionar que la tarde del lunes un vehículo sedán Volkswagen que circulaba por el periférico Colosio fue impactado por alcance siendo sacado del carril de circulación hasta impactarse contra una palmera de ornato. En el accidente resultaron cinco personas lesionadas.