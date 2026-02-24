Seis lesionados en serie de choques registrados en Nogales

...

Accidentes ocurridos en el periférico Colosio y el bulevar Monarca dejaron pérdidas materiales y al menos seis personas heridas, una de ellas trasladada al IMSS Bienestar para su atención médica

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/02/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 24/02/2026 03:31 PM.