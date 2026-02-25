Ayuntamiento de Nogales aclara observaciones de auditoría federal

...

La tesorera municipal Julia Huerta informó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación corresponden únicamente a aspectos administrativos y documentales, todos solventables, sin daño al erario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/02/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 04:59 PM.