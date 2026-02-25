Ayuntamiento de Nogales aclara observaciones de auditoría federal

Con el objetivo de mantener la premisa de transparencia y rendición de cuentas, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Tesorería Municipal encabezada por Julia Huerta, salió al paso de las recientes publicaciones mediáticas referentes a la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque a la fecha el Ayuntamiento no ha recibido una notificación formal por parte del ente fiscalizador, la Tesorera destacó la importancia de aclarar públicamente la situación para evitar tergiversaciones y dar certeza a la ciudadanía sobre el uso correcto de los recursos públicos.
Con la referencia de un ejercicio de mejora continua, no de persecución, durante una detallada conferencia de prensa, Huerta explicó que la ASF revisó una muestra de más de 34.1 millones de pesos provenientes de fondos como FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales (PFM), de más de mil millones ejercidos.
De esta revisión se derivaron 7 resultados, los cuales generaron 3 Pliegos de Observaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Tras un análisis exhaustivo realizado por el equipo económico del Ayuntamiento, se determinó que el 100% de las observaciones son de carácter administrativo y documental.
Todo es solventable, todo es solucionable, aseguró la funcionaria.
Ante la labor titánica de la ASF, la Tesorera contextualizó que tiene la tarea de auditar a más de 2 mil 400 municipios y 32 entidades federativas, lo que representa una carga de trabajo masiva. Ante este volumen de información y la diversidad de legislaciones locales, es común que surjan este tipo de requerimientos documentales.
Manifestó que lejos de ver este proceso como un ataque, el Gobierno Municipal toma la auditoría como una gran área de oportunidad, al adelantar que implementarán mejoras administrativas, como la creación de formatos estandarizados para el registro de inventarios, lo que facilitará futuras revisiones y blindará los procesos internos.
En atención al compromiso encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, reiteró que la instrucción es actuar con total responsabilidad, en conjunto con la Comisión de Hacienda del Cabildo, continuará en la ruta de trabajo con dedicación para integrar los expedientes y, en su momento, realizar las aclaraciones y entregas formales ante la ASF.
Enfatizó que, con este ejercicio de cara a la sociedad, la administración reafirma que los impuestos y aportaciones de los nogalenses están resguardados y se utilizan exclusivamente para el beneficio de la comunidad.