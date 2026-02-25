Canacintra Delegación Nogales lanza convocatoria “Mujeres Industriales 2026”

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Delegación Nogales anunció la apertura de la convocatoria para el reconocimiento “Mujeres Industriales 2026”.
Este galardón busca reconocer y honrar el talento, la dedicación y el impacto de las colaboradoras que contribuyen diariamente al desarrollo del sector en esta frontera, informó Raquel Ruiz Ibarra, directora del organismo, al precisar que esta premiación formará parte del Primer Encuentro de Mujeres Industriales, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
“Vamos a tener la premiación y reconocimiento a aquellas mujeres que cuentan con una trayectoria importante dentro de la industria de esta frontera”, destacó Ruiz Ibarra durante el anuncio oficial.
En atención a categorías y proceso de selección, la convocatoria está dirigida a todas las empresas afiliadas a Canacintra Nogales, las cuales tendrán la oportunidad de nominar a sus colaboradoras más destacadas en tres categorías principales.
Se contempla trayectoria y permanencia industrial para aquellas mujeres con años de colaboración y compromiso en sus respectivas empresas; innovación y mejora implementada, dirigida a quienes han impulsado proyectos de mejora continua dentro de sus organizaciones, así como liderazgo y desempeño sobresaliente, para reconocer el impacto directivo y el manejo de equipos de alto rendimiento.
Las nominaciones serán evaluadas minuciosamente por un comité seleccionador, el cual estará integrado por miembros del Consejo Directivo de Canacintra Nogales y reconocidos liderazgos empresariales de la región.
Además de la entrega de reconocimientos, el Primer Encuentro de Mujeres Industriales ofrecerá un programa integral diseñado para crear una sólida comunidad femenina en el sector, al detallar que el evento incluirá conferencias, charlas y un panel protagonizado por mujeres líderes, profesionales y emprendedoras, con espacio de networking.
La Directora de Canacintra Nogales notificó que la fecha límite para que las empresas registren a sus candidatas es el miércoles 4 de marzo de 2026 y las bases completas de la convocatoria y el formulario de nominación en línea ya están disponibles y pueden consultarse a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/H8Vi6rxjPjWNRiK47.