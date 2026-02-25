Celebran herencia lingüística con diplomado para facilitadores indígenas en Nogales

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el Colegio de Mediadores de Nogales en colaboración con una universidad privada, llevó a cabo el evento “Un diálogo de cultura; celebrando nuestra herencia lingüística”.
Durante la jornada, se destacó la importancia del Diplomado en Facilitadores Indígenas, un esfuerzo sin precedentes en la región para promover la resolución de conflictos a través del respeto y el entendimiento cultural.
El evento contó con la presencia de autoridades académicas y municipales, así como de líderes y representantes de diversas etnias que convergen tanto en el norte de Sonora como en otras regiones del país.
En este esfuerzo de la mediación como puente de comunicación, Gerardo Medrano Montes de Oca, presidente del Colegio de Mediadores de Nogales, agradeció la apertura de la directora de Universidad Hispana Blanca Luz Armenta Mosqueda para gestar este proyecto educativo. Subrayó que el diplomado busca dar cumplimiento al Artículo 2 Constitucional, de trabajar por el beneficio y el progreso de las comunidades originarias.
Estamos muy contentos de que las autoridades, académicos y ustedes, que son los líderes de las etnias, se den este espacio para seguir creciendo académicamente y conociendo más de los usos y costumbres de lo enriquecedor que es la cultura mexicana, expresó Medrano.
Entendemos que la mediación es la mejor forma de comunicación que podemos tener, es fundamental el hecho de poder fortalecer esta comunicación de manera muy intensa, muy objetiva, y sobre todo a través de la mediación para el entendimiento pleno de los diferentes pueblos, puntualizó el funcionario municipal.
El encuentro concluyó con un mensaje de unidad, al coincidir en que el diálogo respetuoso y la mediación son las puertas más grandes para garantizar que las comunidades indígenas sean escuchadas y valoradas en la sociedad actual.