Celebran herencia lingüística con diplomado para facilitadores indígenas en Nogales

...

El Colegio de Mediadores de Nogales y la Universidad Hispana impulsaron un encuentro en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna para fortalecer la mediación y el respeto a las comunidades originarias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/02/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 04:50 PM.