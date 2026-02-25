Confirman privación ilegal en Las Torres; víctima fue localizada con vida

Autoridades de diferentes niveles de gobierno confirmaron la privación ilegal de la libertad de una persona en la colonia Las Torres que fue documentada en diferentes videos que se hicieron virales en redes sociales en Nogales, Sonora.
El primer informe oficial fue emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) horas después del hecho en el que informó que la persona que fue reportada como privada de la libertad esa tarde había sido localizada.
Detallo que tras la denuncia presentada y la activación inmediata de actos de investigación por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se logró establecer su ubicación y se confirmó que se encuentra con vida.
Mientras que seguridad pública dio a conocer que el marte 24 a las 16:25 horas elementos preventivos durante un recorrido de prevención sobre la avenida de los Maestros y calle Torre Eiffel localizaron en estado de abandono un vehículo tipo sedán de color dorado y modelo atrasado propiedad de la víctima.
Siendo informados vía radio sobre la privación de la libertad en dicho lugar donde sujetos a bordo de dos vehículos todo terreno marca Jeep Rubicon y Jeep Gladiador había subido a la fuerza aun masculino tras ser perseguido y atropellado por un tercer auto de un civil.
Motivo por el cual procedieron a acordonar el área, dando aviso inmediato al Agente del Ministerio Público quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, trasladando el vehículo al corralón del C5, con los resultados ya mencionados.
El día de hoy miércoles 25 de febrero el alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que el caso se expuso en la mesa de seguridad que celebran todos los días los representantes de las diferentes corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en la sala del Ayuntamiento.
Determinando que efectivamente se trató de una privación ilegal de la liberta generada por grupo delictivos que entre ellos provocan los ajustes de cuentas.
Bueno, desafortunadamente se cataloga como una privación de la libertad, yo diría y en la mesa lo analizamos, es una burbuja donde eso pasa entre personas que se dedican y provocan eso entre ellos, entre ellos provocan eso, pero sí el llamado, la alerta roja es como una privación de la libertad, sin embargo, hay que decirlo
Hoy hablaba con los empresarios, me preguntaban sobre esa nota, sobre ese acontecimiento y yo les decía que sí, que sí fue así, pero es algo como una burbuja que está pasando entre ciertos sectores que no tienen que ver nada con la vida del ciudadano común, con el sector empresarial que puede estar en riesgo.
Yo les quiero decir que estén tranquilos, son hechos muy, muy aislados y los tenemos plenamente identificados, por eso salen a la luz con transparencia y no escondemos nada, al menos yo no escondo nada, porque les digo, si queremos darle seriedad a eso, tenemos que actuar con total libertad, con total transparencia y decirles a los ciudadanos lo que pasa. Si alguna vez yo tengo que salir y decir y alertarlos de algo, lo voy a hacer, porque es mi responsabilidad hacerlo con toda honestidad, finalizó.