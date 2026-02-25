Confirman privación ilegal en Las Torres; víctima fue localizada con vida

...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, tras activarse la investigación por parte de la AMIC, la persona reportada como privada de la libertad fue ubicada con vida; autoridades mantienen indagatorias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/02/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 03:34 PM.