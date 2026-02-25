Entregan 70 chalecos antibalas y 80 fornituras a policías de Nogales

70 chalecos antibalas y 80 fornituras fueron entregadas a elementos de Seguridad Publica, durante la ceremonia del Policía y Bombero del mes, de manos del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, gracias a las gestiones que el munícipe ha realizado ante el Gobierno de Sonora, con el objetivo de fortalecer el equipo que permita a los agentes tener una mayor certidumbre en la realización de sus acciones.
De acuerdo con el alcalde, esto es parte del esfuerzo que ha realizado desde su primera administración por dotar a los oficiales del orden con aquellos materiales, necesarios para su desempeño en las situaciones que ponen en riesgo a la ciudadanía, por lo que consideró esto es solo el inicio de un 2026, que seguramente tendrá un mayor número de entregar hacia la corporación.
Sí, ustedes han sido testigos que desde el primer año empezamos a fortalecer el equipo de los policías, inclusive el de los bomberos también, hemos hecho algo extraordinario con ellos, pero refiriéndome especialmente a la policía, patrullas equipo táctico como el que se entregó ahorita, que fue adquirido allá en el Estado por gestiones de un servidor con el gobernador, porque son equipos importantes y si queremos darles una seriedad a la seguridad pública, tenemos que darles a ellos su dignidad a través de los equipos, mencionó el alcalde.
Es un compromiso que veníamos haciendo los regidores, las regidoras, nosotros, y hoy se puede culminar que hoy tienen ya su diferencia a favor en el aumento salarial que ellos tienen, pero lo principal, las bases, es que se ponen las bases para que, en cada revisión con regidores del presupuesto en curso, sea tomado en cuenta el salario de los policías. Eso es lo más importante, que estén las bases para que no quede a discrecionalidad de la autoridad, subirlo o no con los regidores, sino que se tome en cuenta el salario mínimo de acuerdo a la inflación, compartió.