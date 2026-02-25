Entregan 70 chalecos antibalas y 80 fornituras a policías de Nogales

El alcalde Juan Gim Nogales encabezó la dotación de equipo táctico para elementos de Seguridad Pública, como parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado de Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/02/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 04:19 PM.