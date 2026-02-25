Detienen a hombre por asomarse en baño de mujeres en gasolinera

Un sujeto identificado como Mauricio E. “N”, de 44 años, fue retenido por empleados de una estación ARCO en la colonia Moderna y entregado a la Policía Municipal tras ser señalado por invadir el área de damas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/02/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 03:23 PM.