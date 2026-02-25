Detienen a hombre por asomarse en baño de mujeres en gasolinera

Un hombre fue retenido por empleados de una gasolinera luego de que entrara al baño de las mujeres asomándose a uno de ellos donde una mujer hacia sus necesidades.
De acuerdo con la información oficial fue a las 09:54 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de vigilancia sobre la avenida Álvaro Obregón de la colonia Moderna en Nogales, Sonora, a la altura de la gasolinera Arco varias personas les solicitaron su presencia.
En el lugar observaron que empleados de la gasolinera tenían retenida a una persona, manifestando que cuando la reportante se encontraba en el baño para damas, el retenido ingresó al mismo baño asomándose por la parte de abajo de las paredes con la intención de mirarla mientras hacía sus necesidades.
Por lo que al notar su presencia rápidamente se subió su ropa saliendo dicha persona del baño, e informó del hecho a su esposo quien pidió ayuda de los empleados de la gasolinera para retenerlo hasta hacer su entrega a los agentes.
Ante lo sucedido los elementos procedieron a la detención de Mauricio E. "N" de 44 años, quien fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.