Investigan hallazgo de hombre sin vida en fraccionamiento Monarca

Autoridades municipales acudieron al sector residencial tras el reporte de una persona inconsciente; paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/02/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 03:27 PM.