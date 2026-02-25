Investigan hallazgo de hombre sin vida en fraccionamiento Monarca

Las autoridades investigan sobre la muerte de un hombre que fue localizado tendido en la vía pública por calles del sector residencial Monarca en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de la policía municipal fue a las 10:03 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al fraccionamiento Monarca, as, donde reportaban a una persona inconsciente tenida en la banqueta.
Al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con la reportante quien les manifestó que al transitar por la calle final del bulevar Monarca donde se encuentra un área en construcción observó a la persona en el suelo.
Dijo que al notar que ésta no respondía mientras le hablaba, decidió marcar al 911 para informar lo sucedido, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Finalmente, Agentes del Servicios Médico Forense acudieron al lugar y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual contaba en su poder con una licencia de manejo a nombre de José Francisco, siendo estos los únicos datos dados a conocer sobre la persona hasta el momento.