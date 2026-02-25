Invitan a primera carrera por el Día de la Familia en “Estrellas Nogalenses”

El Gobierno Municipal, a través del DIF y el Instituto del Deporte, realizará este 1 de marzo una jornada gratuita de activación física y convivencia en la unidad deportiva “Estrellas Nogalenses”

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/02/2026 04:12 PM.
En Nogales y editada el 25/02/2026 04:14 PM.