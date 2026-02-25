Invitan a primera carrera por el Día de la Familia en “Estrellas Nogalenses”

Este domingo primero de marzo, la unidad deportiva “Estrellas Nogalenses” será el escenario de la primera carrera en el marco del “Día de la Familia” promovida por el Ayuntamiento de Nogales, por medio de la mancuerna entre el DIF local y el Instituto del Deporte, en donde además de la activación física, habrá actividades para el entretenimiento y convivencia de los nogalenses.
En conferencia de prensa la presidenta del Desarrollo Integral para la Familia, Griselda Quintero, junto al director del IMDEN, Marco Alonso Martínez, la directora del DIF, Paulina Delgado y el subdirector del deporte, Cristóbal Corral, confirmaron este evento será gratuito, además de que habrá camisetas y medallas, para los primeros 200 competidores y ganadores de los circuitos respectivamente.
Creo que al poder llegar a trabajar en equipo, tanto en el Instituto del Deporte y DIF, es muy importante porque ahí es la base de poder llevar a cabo esta hermosa actividad, que es el Día de la Familia, que para nosotros es donde nosotros sostenemos nuestro pilar, nuestros sueños, y por eso, tanto la dependencia del DIF, como el Instituto del Deporte, ha preparado una jornada muy especial en la área deportiva con actividades para todos y todas, comentando sobre todo la convivencia sana y el trabajo en equipo, mencionó Quintero.
Nosotros vamos a estar el domingo, no va a haber un previo registro, porque prácticamente todos los que quieran participar con nosotros el domingo los vamos a estar esperando desde muy tempranito para darles instrucciones y toda esta parte importante de lo que es la carrera. Se está coordinando también con lo que es seguridad pública, con lo que es tránsito, con lo que es vialidades. Al mismo tiempo se va a contar con paramédicos, ambulancia y todo lo que se necesita para este tipo de actividades que regularmente se hacen. Pero en esta ocasión es muy especial porque va enfocado a la convivencia familiar, a lo recreativo, a pasárnoslas muy padre este domingo, manifestó el director del IMDEN.
La cita esta puesta para este domingo primero de marzo en punto de las 07:00 horas en el estadio Jesús “Jegar” García, para lo cual no se requiere registro y la convocatoria es abierta para todas las familias nogalenses, con la promesa de sorpresas y actividades para los asistentes.