Reconocen a policías y bomberos destacados en ceremonia mensual en Nogales

Rendir honor a quienes ponen su vida en la línea por el bienestar de los ciudadanos de la frontera, es el principal interés de la ceremonia de Policía y Bomberos del mes, la cual se realizó este miércoles en las instalaciones del auditorio de Seguridad Pública “Sebastián Pastrana” en donde se reconoció a los elementos destacados de ambas corporaciones.
El evento fue encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y contó con la presencia del comisario de Seguridad Púbica, Luis Arturo Corrales, como anfitrión, así como el comandante de Bomberos, Cesar Ramón Vélez, además del representante de la 45 zona militar, coronel Luis Enrique Villa y el regidor presidente de la comisión de honor, Martin Elías Ortega, además de otros funcionarios de la actual administración, así como compañeros y familias de los reconocidos.
Dentro de su discurso el alcalde Gim Nogales, destacó el servicio que todos y cada uno de los uniformados realizan diariamente, con el firme compromiso de servir a sus conciudadanos, además de que reconoció el importante papel de las familias en respaldar y mantener la armonía dentro de los elementos, además mencionó es la obligación de las autoridades el continuar con el apoyo para que puedan realizar de manera correcta su trabajo.
“Todos pueden tener esa oportunidad derivada de una atención, de un acontecimiento que se les presente y lo resuelven como muchas con éxito y sobre en beneficio del ciudadano, de la persona que están atendiendo, por eso ahí el llamado de atención y el exhorto para que todos puedan tener y estar en la misma situación, de recibir el reconocimiento del policía del mes y del bombero del mes”, compartió el Alcalde.
En esta ocasión se distinguió a elementos de Bomberos correspondientes a 4 meses, siendo los galardonados por el mes de octubre Cesar Vélez y Axel Espinoza, por noviembre Arturo Macías y Daniel Martínez, de diciembre Julián Enríquez y Jesús González, así como por enero Adrián Fragoso y Miguel Villegas.
En el lado de la policía municipal, el elegido por el mes de enero fue el oficial Oscar Andrade Félix, quien asistió de manera exitosa a una persona joven en vía pública al momento de que este sufrió un problema de salud, ya que su formación incluye el tema de primeros auxilios, lo que ayudó en poder controlar los síntomas en lo que se presentaba el personal de cruz roja, situación que pudo haber escalado sin la rápida actuación del elemento.