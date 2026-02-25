Reconocen a policías y bomberos destacados en ceremonia mensual en Nogales

El alcalde Juan Gim Nogales encabezó el acto realizado en el auditorio de Seguridad Pública “Sebastián Pastrana”, donde se destacó la labor y el compromiso de elementos de ambas corporaciones

En Nogales y editada el 25/02/2026 04:07 PM.