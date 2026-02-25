Respalda Lorenia Valles programa “Jóvenes Transformando México”

La senadora Lorenia Valles Sampedro destacó que la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum fortalecerá derechos educativos, laborales y culturales de la juventud

Autor El Diario de Sonora el 25/02/2026
Nogales