Ayuntamiento de Nogales convoca jornada de prevención gratuita en Las Acacias

Ayuntamiento de Nogales convoca jornada de prevención gratuita en Las Acacias
Ver más imágenes
...

El Ayuntamiento de Nogales llevará a cabo la "Jornada de Prevención en tu Colonia" el 28 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas, en la Escuela Primaria “Frida Khalo” en la colonia Las Acacias. Durante el evento, varias dependencias municipales ofrecerán servicios gratuitos, como asesoría psicológica y jurídica, cortes de cabello, consultas médicas, pruebas de salud y atención a mascotas.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/02/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 05:20 PM.