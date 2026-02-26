Ayuntamiento de Nogales convoca jornada de prevención gratuita en Las Acacias

Varias dependencias del Ayuntamiento de Nogales, se unen en un ejercicio de acción comunitaria denominado “Jornada de Prevención en tu Colonia”, el cual se llevará a cabo este sábado 28 de febrero de 10:00 a 13:00 horas en la Escuela Primaria “Frida Khalo”, ubicada en el bulevar de los Arquitectos, entre calle Acacia Seca y Acacia Verde, en la colonia Las Acacias.Este evento recurrente es organizado por el gobierno de la ciudad y contará con la participación de la Comisaría General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, entre otras dependencias quienes ofrecerá diversos servicios gratuitos a la comunidad.En el lugar se contará con módulos informativos y de servicios, como asesoría psicológica y jurídica, cortes de cabello, venta de leche Liconsa, estarán disponible enlistarse para los programas Mariana Trinitaria, habrá donación de cobijas y plantas, así como atención a mascotas con la vacuna antirrábica.También se realizarán pruebas médicas de, Diabetes, Hipertensión, Colesterol, Triglicéridos y Antígeno prostático. Además, habrá consultas médicas, nutricionales, dentales y psicológicas, así como un mediador y juez conciliador de Justicia Cívica.En la jornada participarán dependencias como Prevención del Delito, donde agentes municipales comisionados a la unidad podrán interactuar con la población además de tomar nota sobre hechos vandálicos o delictivos que asechen la zona para su pronta solución.Estará también personal de Imagen Urbana, con acciones de limpieza del sector y tomando reportes al igual que la unidad de Bienestar Social, Salud Municipal, Centro de Bienestar Animal, Bomberos Nogales, Protección Civil, Secretaría de las Mujeres, entre otras, todos ellos con el único objetivo de promover la prevención y el bienestar comunitario.