Ayuntamiento de Nogales firma 10 alianzas para prácticas y servicio social estudiantil

El Ayuntamiento de Nogales, formalizó una alianza estratégica mediante la firma de convenios con 10 instituciones educativas y organismo de la sociedad civil, con lo que busca establecer una plataforma sólida para que los estudiantes de la frontera pueden realizar sus prácticas profesionales y servicio social en las diversas dependencias municipales.
Durante el evento oficial, se destacó que la colaboración institucional no solo beneficia a la administración pública, sino que funge como un puente directo hacia el mercado laboral, por lo que la iniciativa pretende que los jóvenes nogalenses desarrollen competencia técnicas y humanas dentro de un entorno gubernamental real antes de concluir con su formación académica.
Otras cosas es que ustedes puedan hacer sus prácticas, desarrollar sus habilidades e ir interactuando con el área productiva, porque todo alumno y toda universidad cuando sale, uno de sus objetivos es el acompañamiento y el acomodamiento de sus universitarios en un empleo formal, comentó el Alcalde.
La ceremonia contó con la presencia de directivos escolares y estudiantes, ante quienes se reafirmó el compromiso de generar oportunidades dignas, según las autoridades este tipo de acuerdo permiten que los futuros egresados aspiren a posiciones que no solo satisfagan sus necesidades económicas, sino que también coincidan con sus vocaciones personales.
Al final de todos los que estudiamos en una universidad, en un tecnológico, aspiramos a un trabajo digno, pero que nos gusta. Es el caso de ustedes también, que cuando salgan como universitarios, con el favor de Dios, tengan esa oportunidad, indicó.