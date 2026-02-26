Ayuntamiento de Nogales firma 10 alianzas para prácticas y servicio social estudiantil

El Ayuntamiento de Nogales firmó convenios con 10 instituciones educativas y organismos civiles para que estudiantes realicen prácticas profesionales y servicio social en dependencias municipales. La iniciativa busca vincular a los jóvenes con el entorno laboral real, fortalecer sus competencias técnicas y humanas, y facilitar su inserción en empleos formales.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/02/2026 08:19 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 08:23 PM.