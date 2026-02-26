Busca Asociación Down de Nogales fortalecer la inclusión laboral con nuevo proyecto de capacitación

Busca Asociación Down de Nogales fortalecer la inclusión laboral con nuevo proyecto de capacitación
Ver más imágenes
...

La Asociación Down de Nogales lanzó un proyecto de capacitación para jóvenes con discapacidad, con el objetivo de integrarlos al sector laboral y promover su independencia económica.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/02/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 04:11 PM.