Busca Asociación Down de Nogales fortalecer la inclusión laboral con nuevo proyecto de capacitación

Con el propósito de transformar la vida de jóvenes con discapacidad y convertirlos en miembros activos de la fuerza laboral, la Asociación Down de Nogales anunció el desarrollo de un ambicioso proyecto de capacitación que busca tender puentes entre la comunidad y el sector productivo.Laura Rodríguez, representante de la asociación, destacó durante la reciente caminata por la inclusión laboral que, tras 18 años de labor institucional, el enfoque actual se centra en dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para su independencia económica.
Nuestros jóvenes, como cualquier otra persona, necesitan sentirse productivos, por ello, estamos preparando un proyecto que no solo beneficiará a quienes tienen síndrome de Down, sino que se abrirá a jóvenes con diversas discapacidades, señaló Rodríguez.