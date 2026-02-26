Desaparecida Nancy Guthrie: colaboración binacional en búsqueda fronteriza

Desaparecida Nancy Guthrie: colaboración binacional en búsqueda fronteriza
La desaparición de Nancy Guthrie, reportada el 31 de enero en Tucson, ha movilizado un esfuerzo binacional de búsqueda. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en colaboración con autoridades mexicanas y estadounidenses, realizó una jornada de búsqueda en la frontera de Nogales sin hallar nuevos indicios.

