Desaparecida Nancy Guthrie: colaboración binacional en búsqueda fronteriza

La desaparición de Nancy Guthrie, ha generado un movimiento binacional de solidaridad que une esfuerzos en ambos lados de la frontera. Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida el pasado 31 de enero en Tucson, Arizona, y desde entonces su caso ha movilizado tanto a autoridades estadounidenses como a colectivos civiles en México.El día de ayer miércoles 25 de febrero el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que descartó varios puntos sobre la línea fronteriza de esta ciudad de Nogales, tras búsqueda de Guthrie, durante una jornada encabezada por su líder y fundadora Cecilia Flores, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la cual concluyó en su primera misión en esta zona sin ningún hallazgo hasta le momento.Estas acciones se llevaron a cabo tras el llamado para reforzar la búsqueda y apoyar en la localización de Nancy. Durante los recorridos en distintos puntos cercanos a la franja fronteriza el colectivo fue acompañado en todo momento por efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública quienes les brindaron seguridad y apoyo en los traslados desde el inicio y hasta el final de la jornada de búsqueda.Se ha dado a conocer que desde hace días las acciones del grupo Madres Buscadoras de Sonora cruzaron la frontera donde miembros activos del colectivo han realizado varias jornadas de búsqueda del otro lado del cerco fronterizo en solidaridad con la familia de la desaparecida.El grupo informó en sus redes sociales que las labores en campo continuarán en los próximos días en ambos países, reiterando su compromiso de seguir apoyando en la búsqueda de la señora y manteniendo el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ser útil.Por su parte el FBI mantiene abierta la investigación y ha ofrecido una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que ayude a localizar a Nancy. Sobre el caso la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un boletín informando que no cuenta con ninguna solicitud de las autoridades norteamericanas para actuar en las investigaciones, señalando que no hay indicios que hagan suponer que Nancy pudiera estar en México.La participación de las Madres Buscadoras ha sido reconocida por la familia Guthrie, que agradeció la solidaridad y el compromiso del colectivo mexicano.