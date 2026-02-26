Dos taxistas detenidos después de causar daños a tres vehículos en Nogales

Dos taxistas fueron detenidos por las autoridades de esta frontera luego de protagonizar dos choques que dejaron daños considerables en diferentes vehículos en dos hechos distintos registrados en esta ciudad.Uno de los casos se documentó alrededor de las 08:17 horas cuando elementos de vialidad comisionados a la unidad de autotransportes de tránsito municipal se trasladaron a la avenida Abraham Zaied y Comanitos de la colonia Colosio, donde reportaban un accidente de tránsito.En el lugar observaron un vehículo de alquiler de la marca Nissan Versa 2012 de color blanco, el cual presentaba daños por choque, entrevistándose con Víctor de 51 años, el cual les señalo que el conductor del taxi, impactó el carro de su esposa un Ford Explorer y luego huyo.Detalló que al ver la acción persiguió al responsable hasta darle alcance informando del hecho a las autoridades. Ante lo sucedido los agentes procedieron a la detención de Joel A. "N" de 30 años de edad, regresando al lugar del reporte donde constataron el señalamiento.En otra situación dicha autoridad, siendo las 19:40 horas acudió a la avenida Tecnológico frente a la ferretería Limo donde reportaban un accidente de tránsito, donde un taxista a bordo de sua to de alquiler de la marca Volkswagen Jetta modelo 2013 de color blanco, provocó un choque “carambola”.Los agentes observaron daños por choque de un vehículo sedan de la marca Nissan Sentra año 2025 de color gris el cual presentaba daños en la parte posterior y frontal del vehículo el cual a su vez impactó una vagoneta de la marca Chevrolet Tahoe modelo 2009 de color negro el cual presentaba también daños en la parte posterior y frontal de la unidad.Ya que este último debido al primer choque fue proyectado también contra un remolque de color blanco el cual era remolcado por un pick up de la marca Chevrolet, entrevistándose con los afectados quienes manifestaron que hacían alto en el lugar cuando sintieron el impacto en la parte posterior los resultados ya mencionados.Por tal motivo el presunto responsable, de Alberto A. "N" de 23 años de edad, fue retenido en el lugar. Ambos conductores del servicio público fueron puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y sus vehículos remolcados a los patios del corralón del C5, para el seguimiento de los casos.