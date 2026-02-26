Dos taxistas detenidos después de causar daños a tres vehículos en Nogales

Dos taxistas fueron detenidos en Nogales tras protagonizar accidentes que causaron daños a varios vehículos. El primer incidente ocurrió en la colonia Colosio, cuando un taxista de 30 años chocó contra un vehículo y huyó, siendo detenido tras ser perseguido por el afectado.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/02/2026 05:28 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 05:35 PM.