Policía detiene agresor tras ataque inesperado a mujer en colonia Obrera

Una mujer fue agredida sin motivo aparente por un hombre en la colonia Obrera. El ataque ocurrió cuando el sujeto, sin mediar palabra, golpeó a la víctima en el rostro, provocando que cayera al suelo. Una mujer que pasaba por el lugar la auxilió y pidió ayuda a la policía.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/02/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 05:14 PM.