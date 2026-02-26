Policía detiene agresor tras ataque inesperado a mujer en colonia Obrera

Una mujer residente de la colonia Obrera fue atacada por un sujeto que sin mediar palabra alguna se le acercó y la golpeó con los puños, siendo auxiliada por otra mujer.El reporte de Seguridad Pública detalla que fue a las 14:51 horas elementos del Grupo Operativo Táctico de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Ana Gabriela Guevara, en la colonia Obrera observaron a una mujer que les pedia apoyo.La dama en el lugar de inmediato les señaló a un masculino semi desnudo sin playera ni calzado, el cual dijo acababa de golpear a una mujer y que ella se había bajado de su carro para auxiliarla, al ver la agresión.Ante lo sucedido los agentes procedieron a la detención de Juan "N" de 36 años, en el lugar la afectada de nombre Ericka J. de 26 años les manifestó que momentos antes al caminar por dicho lugar rumbo a su trabajo, fue sorprendida por el sujeto detenido, quien sin razón o motivo le lanzó un golpe al rostro cayendo ella al suelo, siendo auxiliada por una mujer.La lesionada fue trasladada ante el médico de guardia quien la dictaminó de sus lesiones mientras que el agresor fue trasladado al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.