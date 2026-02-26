Preparatoria Municipal reafirma compromiso con inclusión educativa y laboral

En el marco de la reciente caminata por la Inclusión Laboral, la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, directora de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, destacó el papel fundamental que juegan las instituciones educativas en la preparación de jóvenes con discapacidad para su integración plena en la sociedad.Durante el evento, agradeció la invitación al Centro de Atención Múltiple (CAM) número 55 y presentó el Programa de Inclusión y Orientación Educativa en Preparatoria (PIOEP), al referir que se trata de una iniciativa integral de la institución que encabeza. Expuso que este programa cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en intervención educativa, cuyo objetivo es garantizar que los estudiantes con condiciones especiales reciban la atención adecuada en el nivel medio superior.Como parte de acciones de legado de políticas públicas, la directora recordó su etapa como regidora, donde impulsó la iniciativa de contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en las sesiones de Cabildo y actos oficiales, una política que permanece vigente.
Como docentes, tenemos la responsabilidad de capacitarnos constantemente, no basta con la voluntad; la formación técnica para atender la discapacidad es esencial en el aula regular, enfatizó la maestra.