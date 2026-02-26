Preparatoria Municipal reafirma compromiso con inclusión educativa y laboral

Durante la caminata por la Inclusión Laboral, la directora de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, presentó el Programa de Inclusión y Orientación Educativa en Preparatoria (PIOEP), iniciativa que brinda atención especializada a estudiantes con discapacidad mediante un equipo multidisciplinario.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/02/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 04:21 PM.