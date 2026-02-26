Reforma laboral de 40 horas: CANACINTRA alerta a PyMEs sobre costos y riesgo de informalidad

CANACINTRA en Nogales, a través de su presidente Miguel Torres, señaló que la reforma laboral de 40 horas puede mejorar la calidad de vida y alinearse con estándares internacionales, pero advirtió que implicaría un aumento de hasta 30% en costos para las empresas, afectando sobre todo a PyMEs y MiPyMEs, con riesgo de cierres o de migración a la informalidad.

26/02/2026
Nogales