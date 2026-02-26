Reforma laboral de 40 horas: CANACINTRA alerta a PyMEs sobre costos y riesgo de informalidad

Como una medida que busca mejorar la calidad de vida para los trabajadores y alinearse con estándares internacionales, pero que podría tener riesgos operativos y económicos sobre para las empresas locales, consideró a la reforma laboral de 40 horas, el presidente de la CANACINTRA en Nogales, Miguel Torres.
El dirigente empresarial estimó que la adaptación a este nuevo esquema podría genera un incremento de costos de hasta un 30% para las compañías, por lo que la principal preocupación principalmente por las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ya que la carga financiera podría derivar en cierres definitivos o en el peor de los casos, incentivar a algunos negocios a irse al comercio informal para evitar gastos regulatorios.
Hay factores que vemos y que nos preocupa, factores de riesgo como va a haber un incremento, se estima que de un 30% quizá un poco más para llevar a cabo esta adaptación a las empresas, puede haber cierres en algunos casos de las pymes y MiPymes, dado que la carga que se puede ver por el gasto, pues no va a ser suficiente para estas empresas, el poder llevar a cabo esos cambios implica mayor gasto para ellos. Puede haber riesgos también de que algunas empresas, si están en ese segmento de cambio, de evolución, decían sabes que me devuelvo al tema informal o me conviene más estar por el lado informal, entonces existen esos riesgos, comentó Torres.
Comentó que si bien en la frontera, la industria maquiladora ya opera bajo esquemas similares, el desafío recae en los comercios y empresas de servicios que operan los siete días a la semana, por lo que vínculo con las exigencia del T-MEC, destacando que México debe de acercarse a los esquemas laborales de Estado Unidos y Canadá, para mantener su competitividad en la región.
Un avance en cuanto a la postura de que sea a partir del 2027 hasta llegar al 2030, entonces tenemos todo ese tiempo para irnos adaptando gradualmente. También hacemos petición de que haya mayores planes de apoyo fiscal a las empresas, digo si van a tener una carga con estos cambios, sería bueno que también el gobierno nos apoyara por ese lado. También hacemos un llamado que existan mayores o mejores programas de capacitación para la empresa, mayormente esto se verá impactado en las pymes y mi pymes, entonces es donde existe una mayor oportunidad para ellos de tener una capacitación mejor programada e inclusive al tema digital, llevar ese esquema también a esta programación, mencionó