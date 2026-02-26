Respalda Azalia Guevara jornada laboral de 40 horas e impulsa programa “Escuelas Verdes” en Sonora

Con el objetivo de impactar directamente en el bienestar de las familias sonorenses y fomentar un desarrollo sustentable en la región, la diputada por el Distrito IV de Nogales y Santa Cruz, Azalia Guevara, destacó la aprobación de dos importantes iniciativas durante la reciente sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Sonora.En primer lugar, la legisladora nogalense informó sobre la aprobación de la minuta de reforma a la Constitución Federal, la cual plantea la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Guevara subrayó que esta medida representa un avance histórico hacia condiciones laborales más justas, que permite a las y los trabajadores mejorar su calidad de vida y fortalecer la convivencia familiar.Por otro lado, en su calidad de presidenta de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, la diputada nogalense presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno, dirigido a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora.El acuerdo hace un exhorto para que se valore la implementación del programa “Escuelas Verdes” en los planteles educativos de nivel básico, media superior y superior del estado. La iniciativa busca cimentar una cultura ambiental desde las aulas, encaminada a formar generaciones más conscientes y responsables con su entorno natural.
Seguiré impulsando acciones que fortalezcan la educación ambiental y el desarrollo sostenible en Sonora, afirmó la legisladora, al reiterar que desde el Congreso del Estado se mantiene el compromiso de trabajar por una entidad con mayores oportunidades y una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.