Respalda Azalia Guevara jornada laboral de 40 horas e impulsa programa “Escuelas Verdes” en Sonora

La diputada Azalia Guevara destacó la aprobación de dos iniciativas en el Congreso de Sonora: la minuta de reforma constitucional que reducirá gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y un exhorto para que la SEC evalúe implementar el programa “Escuelas Verdes” en todos los niveles educativos.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/02/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 04:38 PM.