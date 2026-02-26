Unen esfuerzos en Nogales por la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad

Unen esfuerzos en Nogales por la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad
Ver más imágenes
...

Las zonas escolares 04 y 18 de Educación Especial Federal realizaron la “Caminata por la Inclusión Laboral” para promover la integración de jóvenes de los CAM al sector productivo. Con respaldo de autoridades municipales, DIF y organizaciones civiles, el evento buscó sensibilizar a empresas y sociedad sobre la importancia de generar oportunidades de empleo digno para personas con discapacidad.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/02/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 26/02/2026 04:46 PM.