Unen esfuerzos en Nogales por la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y abrir puertas en el sector productivo, las zonas escolares 04 y 18 de Educación Especial Federal encabezaron la “Caminata por la Inclusión Laboral” este jueves 26 de febrero; la iniciativa busca que jóvenes formados en los Centros de Atención Múltiple (CAM) logren una integración efectiva en el campo de trabajo real.Con el respaldo institucional y social, el evento contó con una destacada participación de las autoridades locales, al enfatizar el compromiso del Gobierno Municipal con la inclusión. Entre los asistentes destacaron la primera dama Griselda Quintero de Gim, quien marchó en solidaridad con las familias y alumnos, con presencia posterior del alcalde Juan Francisco Gim, en convivencia con el contingente en la plaza Miguel Hidalgo. Se sumaron Paulina Delgado, Directora del Sistema DIF Municipal, quien reafirmó el apoyo de la institución a los programas de capacitación laboral para personas con discapacidad y la regidora Dora Alicia Ruelas Armenta, Presidenta de la Comisión de Salud en el Cabildo, quien resaltó la importancia de estos espacios para el bienestar integral y la salud mental de los jóvenes.Con un llamado a la sensibilización, la maestra Maribel Zazueta Alameda, supervisora de la zona escolar 18 de Educación Especial Federal, destacó que este evento es una plataforma vital para que las empresas locales fijen su mirada en el talento de sus alumnos.
Buscamos que la sociedad fije su mirada en nuestros alumnos para que ellos tengan una oportunidad de desarrollar un trabajo digno que les permita resolver sus necesidades básicas, expresó Zazueta Alameda.