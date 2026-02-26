Universidad Pedagógica Nacional lanza programa para agilizar titulación de ex alumnos

Simplificar y agilizar el proceso de titulación de sus egresados, es el principal objetivo del nuevo Programa de Actualización Profesional, promovido por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Nogales, con lo que se busca combatir el rezago histórico de este proceso académico, mediante un modelo flexible que se adapta a quienes ya se encuentran en el campo laboral.
María Elena Burruel Quintero, directora de la institución compartió esta convocatoria está dirigida específicamente a los egresados de Intervención Educativa y Pedagogía de la generación 2023 y anteriores, con una actualización para los profesionales en las nuevas tendencias, permitiéndoles mejorar su perfil competitivo.
Se llama un programa de actualización profesional y el desarrollar este programa nos tomó algo de tiempo para considerar qué aspectos requerirían nuestros egresados de hace más de dos años. Porque tú sabes cómo se ha movido el sistema educativo, cómo se ha actualizado, hay nuevas tendencias, comentó Burruel.
Enfatizó que contar con el título y cedula profesional es fundamental para el crecimiento profesional y la obtención de bases centro del sistema educativo, así como para acceder a estudios de posgrado, por lo que realizó un llamado a los egresados a que aprovechen estas facilidades académicas que ofrece una opción de titulación contemporánea.
Si estás visualizando un desarrollo profesional, en la mayoría de los trabajos en la actualidad te están pidiendo una cédula profesional. Si no tienes una cédula profesional, no puedes ejercer como tal, como licenciado en educación, licenciado en intervención educativa, perdón, que es nuestra licenciatura, o como licenciado en pedagogía. Puedes, pero te cierran algunas puertas en cuanto a crecimiento, obtención de bases o mejores salarios. Y si no es tu interés el sistema educativo, pues en el sistema de profesiones siempre te van a exigir comprobar que tienes una licenciatura, mencionó.