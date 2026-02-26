Universidad Pedagógica Nacional lanza programa para agilizar titulación de ex alumnos

La Universidad Pedagógica Nacional plantel Nogales lanzó un Programa de Actualización Profesional para agilizar la titulación de egresados y reducir el rezago histórico en este trámite. La convocatoria, dirigida a graduados de Intervención Educativa y Pedagogía generación 2023 y anteriores, busca actualizar sus conocimientos conforme a las nuevas tendencias del sistema educativo y fortalecer su perfil laboral.

